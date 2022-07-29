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С 15 августа под Новосибирском возобновят движение по мосту через Издревую

Фото С 15 августа под Новосибирском возобновят движение по мосту через Издревую
Фото С 15 августа под Новосибирском возобновят движение по мосту через Издревую

Фото unsplash.com / Akash Rai

Движение по двум полосам моста через реку Издревая под Новосибирском восстановят 15 августа 2022 года.

В августе на Гусинобродском шоссе станет меньше пробок. Движение по обеим сторонам моста через Издревую откроют 15 августа. Об этом сообщили в ТУАД.

Территориальное управление автодорог Новосибирской области обрадовало новосибирских автомобилистов. Менее чем через три недели на Гусинобродском шоссе станет меньше пробок – там восстановят движение по мосту через реку Издревая у Гусиного брода.

Ремонт на данном участке Ленинск-Кузнецкой трассы начался в апреле текущего года. С этого времени автомобилисты могли двигаться по мосту через реку Издревую только по одной стороне. В связи с этим каждые выходные на Гусинобродском шоссе образовывались многокилометровые пробки.

Двухполосное движение по мосту будет возобновлено 15 августа. На данный момент подрядчик закончил ремонт правой части моста. На левой части моста рабочие уже демонтировали барьерное и перильное ограждения и обновляют опоры и балки подмостовой зоны.

Полностью ремонт будет закончен в октябре 2022 года.

Ранее «Сиб.фм» писал, что до конца 2022 года в Новосибирске откроют движение по первому участку Восточного обхода.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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