Специальная лаборатория мэрии контролирует качество дорожного ремонта

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

За текущий период дорожно-строительного сезона отдел лабораторного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» провел обследование 494 асфальтобетонные вырубки.

Эксперты лабораторного контроля (ОЛК) выполняют физико-механические испытания дорожно-строительных материалов (грунтов, щебней, битумов и т.д.). Отбирают образцы на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, испытывают их на лабораторном оборудовании и выдают заключение о качестве материала с учётом нормативно-технических требований.

«Лаборатория работает с 2009 года и постоянно пополняется новыми образцами оборудования. Появляются новые материалы, меняются ГОСТы – мы обновляем оборудование под эти требования, чтобы своевременно проводить качественную оценку материалов и асфальтобетонных смесей, которые будут использоваться в работах», – пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.

Техническое оснащение лаборатории позволяет выполнять исследования дорожно-строительных материалов по новым системам проектирования методами Маршалла и SuperPave.

«Отдел лабораторного контроля по новым ГОСТам отслеживает все асфальтобетонные смеси, начиная с нижних слоев основания до верхних слоев основания, для этого все оборудование у нас имеется. Если какая-то смесь не проходит, мы вместе с подрядной организацией выезжаем на завод для определения качества на месте и также контролируем качество в ходе работ», – рассказал начальник ОЛК Василий Лаврентьев.

Каждый объект дорожного ремонта проходит несколько этапов контроля. По словам Константина Васильева, на первом этапе проверяются материалы и смеси, которыми будет проводиться ремонт, а затем качество самих работ. После того как работы выполнены, оценивается качество материалов и ремонта.

В 2021 году было сделано около 2000 вырубок, и не все выдержали проверку. Лабораторные исследования показывают, что 15-20% были забракованы. В этом случае подрядчику направляется претензия, и он вынужден устранять нарушения за счет собственных средств.

В этом году практически все работы сопровождаются лабораторными исследованиями. Однако это только один из этапов контроля. Каждый подрядчик имеет свою лабораторию, затем проводится независимая оценка. Чтобы выявить конечный результат, нужно провести несколько ступеней контроля. По завершению всех лабораторных исследований и подтверждению качества производится приемка и оплата выполненных работ.