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Светофоры погасли на Красном проспекте в Новосибирске 29 июля

Фото Светофоры погасли на Красном проспекте в Новосибирске 29 июля
Фото Светофоры погасли на Красном проспекте в Новосибирске 29 июля

Фото автора

На улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска отключились светофоры.

В пятницу, 29 июля, в Новосибирске перестали работать светофоры на улице Фрунзе, "обесточенным" оказался в том числе загруженный перекресток с Красным проспектом.

Ситуация нервирует водителей, которые постоянно подают звуковые сигналы и не всегда пропускают пешеходов.

Фото Светофоры погасли на Красном проспекте в Новосибирске 29 июля 2

На глазах корреспондента Сиб.фм автовладелец на сером "Мерседесе" едва не наехал на прохожего, пересекавшего проезжую часть по "зебре", хотя должен был уступить дорогу.

На плотности движения отключение светофоров в центре пока не сказалось. Пробок в районе Красного проспекта не наблюдается.

Ранее Сиб.фм сообщал о том как жители Новосибирска пожаловались на сломанный светофор в Калининском районе и об аварии с пассажирским автобусом в центре города.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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