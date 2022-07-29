Светофоры погасли на Красном проспекте в Новосибирске 29 июля

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На улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска отключились светофоры.

В пятницу, 29 июля, в Новосибирске перестали работать светофоры на улице Фрунзе, "обесточенным" оказался в том числе загруженный перекресток с Красным проспектом.

Ситуация нервирует водителей, которые постоянно подают звуковые сигналы и не всегда пропускают пешеходов.

На глазах корреспондента Сиб.фм автовладелец на сером "Мерседесе" едва не наехал на прохожего, пересекавшего проезжую часть по "зебре", хотя должен был уступить дорогу.

На плотности движения отключение светофоров в центре пока не сказалось. Пробок в районе Красного проспекта не наблюдается.

Ранее Сиб.фм сообщал о том как жители Новосибирска пожаловались на сломанный светофор в Калининском районе и об аварии с пассажирским автобусом в центре города.