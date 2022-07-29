«Транснефть - Западная Сибирь» направила на восстановление биоразнообразия рек более 1,2 млн рублей

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» завершило компенсационные мероприятия 2022 года по восстановлению биоразнообразия сибирских водоемов. В реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района при содействии нефтепроводного предприятия было выпущено 50 715 молоди ценных пород рыб – нельмы и муксуна.

Выпуск рыбы проходил при участии специалистов Верхнеобского территориального управления Росрыболовства.

Молодь была выращена в инкубационных условиях в специализированных рыбных питомниках до необходимой навески в 2,5 грамма. Для выпуска молоди в водоемы был выбран оптимальный временной период для их лучшей адаптации в природе, при этом большое внимание уделялось наличию кормовой базы и гидрологическим характеристикам – температуре воды, ее химическому составу, а также отсутствию хищных рыб.

Нельма и муксун были выбраны для зарыбления не случайно. Их количество постоянно снижается из-за незаконного вылова, кроме того, нельма внесена в Красную книгу РФ. Также нельма в достаточно короткие сроки начинает размножаться – уже на третий год жизни.

Всего затраты АО «Транснефть — Западная Сибирь» в восстановление биоразнообразия рек в 2022 году составили 1,2 млн рублей.

Кроме того, в рамках природоохранных мероприятий в первом полугодии сотрудники компании приняли участие в экологических акциях по уборке и благоустройству городских территорий, а также высадке деревьев в регионах присутствия. Всего было убрано более 7 тыс. кв. м. и высажено более 150 деревьев – яблони, ели и сосны.