В Красноярске школьница забеременела от 59-летнего экс-депутата

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15-летняя школьница забеременела от 59-летнего экс-депутата Красноярского края.

В поселке Логовое Красноярского края 15-летняя девочка-подросток забеременела от 59-летнего мужчины. Школьница утверждает, что вступила в половой контакт с экс-депутатом добровольно.

В соцсетях 15-летнюю беременную от пожилого экс-депутата девушку уже назвали «Красноярской Лолитой». Все потому, что школьница защищает мужчину, уверяя правоохранителей, что по собственному желанию вступила с ним в интимную связь.

Полицейские узнали об инциденте от врача, к которому школьница пришла на 14-й неделе беременности. СК возбудил уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Пока экс-депутат остается на свободе, но в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Обвиняемый в период с 2010 по 2015 гг. баллотировался в сельские депутаты в населенных пунктах Красноярского края. В 2011 году занимал пост депутата Ванаварского сельсовета. Также работал инструктором по физкультуре в доме культуры Ванавры, передает МК в Красноярске.