В Кремле объяснили перенос прямой линии с Путиным «периодом отпусков»

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Песков: дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет определена осенью.

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в 2022 году не состоялась прямая линия с Путиным в привычное время.

«Действительно, прямую линию в связи с напряженным графиком мы не успели провести в начале лета. Сейчас все-таки период отпускной у очень многих людей», – заявил Песков РИА Новости.

Проводить прямую линию в начале сентября не будут, так как это традиционно начало политического сезона и в целом оживление внутренней жизни после лета.

«А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем», – заключил пресс-секретарь президента.