В Минобрнауки назвали минимальные баллы на ЕГЭ в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ на 2023/2024 учебный год.
Минимальные баллы ЕГЭ — это порог, с которым российские университеты имеют право принимать абитуриентов. Но каждый вуз может сам повышать нижнюю планку, чтобы получить наиболее подготовленных выпускников.
По сравнению с 202 годом баллы не изменились, пишет издание sovainfo.ru со ссылкой на "Российскую газету".
- Русский язык — 40 баллов;
- литература — 40;
- география — 40;
- математика — 39;
- физика — 39;
- химия — 39;
- биология — 39;
- обществознание — 45;
- история — 35;
- информатика — 44;
- иностранный язык — 30.
Напомним, ранее в Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ-2022. Участие в испытаниях, которые прошли во всех 85 субъектах РФ, в основной период приняли 690 тысяч человек (большинство — выпускники текущего года).
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают