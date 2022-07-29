В Минобрнауки назвали минимальные баллы на ЕГЭ в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Минобрнауки подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ на 2023/2024 учебный год.

Минимальные баллы ЕГЭ — это порог, с которым российские университеты имеют право принимать абитуриентов. Но каждый вуз может сам повышать нижнюю планку, чтобы получить наиболее подготовленных выпускников.



По сравнению с 202 годом баллы не изменились, пишет издание sovainfo.ru со ссылкой на "Российскую газету".

- Русский язык — 40 баллов;

- литература — 40;

- география — 40;

- математика — 39;

- физика — 39;

- химия — 39;

- биология — 39;

- обществознание — 45;

- история — 35;

- информатика — 44;

- иностранный язык — 30.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре подвели итоги ЕГЭ-2022. Участие в испытаниях, которые прошли во всех 85 субъектах РФ, в основной период приняли 690 тысяч человек (большинство — выпускники текущего года).