В Новосибирске бывшего директора НИИ туберкулеза приговорили к 3 годам колонии

Фото скриншот с видеосюжета программы "Экстренный вызов" телеканала ОТС

Заельцовский районный суд Новосибирска поставил точку в деле экс-главы НИИ туберкулеза Владимира Краснова, его признали виновным в превышении полномочий и назначили реальный срок.

В Новосибирске суд рассмотрел дело профессора Владимира Краснова, который долгие возглавлял НИИ туберкулеза.

В 2021 году оперативники ФСБ установили, что для Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза ряд медицинских товаров был закуплен без проведения торгов. На основании собранных материалов следователи регионального УФСБ возбудили уголовное дело. Сначала по 160-ой статье УК РФ "Присвоение или растрата", но потом квалификацию изменили на "Превышение должностных полномочий" (статья 286 УК РФ). Основным фигурантом стал профессор Краснов. Также обвинение предъявили заведующей аптекой НИИ Ирине Макаровой и директору фирмы-поставщика ООО "Лимекс" Игорю Иванову, они пошли как пособники.

По версии следствия, Краснов с 2011-го по 2019 г. заключал договоры с компанией "Лимекс" на поставку различных товаров необходимых лечебному учреждению: шприцев, перчаток, перевязочного материала, медикаментов. При этом, никаких торгов не проводилось. Согласно материалам дела, коммерсанты заработали на нелегальных поставках больше 124-х миллионов рублей.

Владимир Краснов полностью признал вину, сотрудничал со следствием и заявил особый порядок рассмотрения дела в суде, который не позволяет подсудимому оспаривать предъявленное обвинение, но зато предусматривает значительное смягчение наказания.

По итогам разбирательства суд назначил экс-главе НИИ 3 года колонии общего режима. Профессора медицины взяли под стражу прямо в зале заседаний.

Стоит добавить, что в том же Заельцовском суде в отношении Краснова рассматривается еще одно дело — о хищении из НИИ туберкулеза медицинской мебели на 1,6 млн. рублей.