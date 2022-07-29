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общество

В Новосибирске накажут подростков за фото с совами

Фото В Новосибирске накажут подростков за фото с совами
Фото В Новосибирске накажут подростков за фото с совами

Фото unsplash.com / James Wainscoat

МВД и Россельхознадзор ищут молодых людей, которые продают фотосессии с совами на Михайловской набережной в Новосибирске.

В центре Новосибирска подростки предлагают горожанам сделать фотографию с совами. За издевательства над птицами их разыскивает полиция и Россельхознадзор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске появился новый вид развлечения: прохожим предлагают ща деньги сфотографироваться с совами-сипухами, или просто погладить птиц. Занимается этим группа молодых людей от 17 до 25 лет. При этом разрешения на предпринимательскую деятельность у владельцев пернатых не было. Согласно заключению экспертов Россельхознадзора по Новосибирской области, совы страдают от плохих условий содержания.

В перерывах между фотосессиями совы сидят на лавочках и мусорках, их привязывают шнурами за лапы и не давали доступа к воде и укрытию. Учитывая, что данные совы ведут сумеречный и ночной образ жизни, использование диких птиц без учета их видовых особенностей ведет к угрозе жизни и здоровью пернатых.

Сейчас незаконных предпринимателей разыскивает полиция.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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