В Новосибирске произошло землетрясение вечером 29 июля

Фото unsplash.com / Jens Aber
В Новосибирске вечером 29 июля 2022 года произошло землетрясение, пострадавших нет.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН, подземные толчки зафиксированы в Новосибирске вечером 29 июля 2022 года.
«Мы отмечали день рождения друга за столом, когда внезапно начала шевелиться люстра. Возникло ощущение, что сильно трясется стул, на котором я сидела», – рассказала порталу Atas.info жительница Новосибирска Анастасия.
По свидетельствам очевидцев, подземные толчки ощущались на левобережье Новосибирска вечером в пятницу, 29 июля. Особенно сильно сейсмособытие почувствовали жильцы многоэтажных домов.
Ученые отметили, что эпицентр землетрясения находился на границе России и Монголии в районе Тывы.
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