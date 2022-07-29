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В Новосибирске прораба будут судить за гибель 61-летней женщины в шахте лифта

Фото В Новосибирске прораба будут судить за гибель 61-летней женщины в шахте лифта
Фото В Новосибирске прораба будут судить за гибель 61-летней женщины в шахте лифта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские следователи закончили работать по уголовному делу, возбужденному по факту гибели женщины в недостроенном здании общежития НГТУ. Потерпевшая получила смертельные травмы в результате падения в шахту лифта.

В Новосибирске будут судить представителя строительной фирмы "Юми-СК", которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (статья 216 УК РФ). Правоохранители пришли к выводу, что по недосмотру 43-летнего мужчины погибла пожилая женщина.

Трагедия произошла в марте 2022 года на строящемся объекте в Ленинском районе города. По версии следствия, фигурант, который занимал должность прораба пригласил 61-летнюю женщину провести мастер-класс по работе со штукатурно-шпаклёвочной станцией в недостроенном общежитии НГТУ.

Как сообщили в региональном СКР: "В дневное время после проведения «мастер класса» обвиняемый сопроводил женщину до рабочего помещения на 2 этаже и оставил ее одну без присмотра. Потерпевшая при неустановленных обстоятельствах упала в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами".

В результате, потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью, а прораб попал под следствие. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело строителя рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска получил условный срок за неисправный лифт, в шахту которого дважды падали рабочие.

 

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Автор:
Леонид Ляшенко
Журналист

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