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общество

В Новосибирске сборщикам кедровых шишек готовы платить 300 тысяч рублей

Фото В Новосибирске сборщикам кедровых шишек готовы платить 300 тысяч рублей
Фото В Новосибирске сборщикам кедровых шишек готовы платить 300 тысяч рублей

Фото unsplash.com / Anuj Yadav

Жителям Новосибирска предлагают собирать кедровые шишки за 300 тысяч рублей.

В конце июля на сайте «Авито» появились первые вакансии сборщиков кедровых шишек для жителей Новосибирска. «Кедролазам» готовы платить до 300 тысяч рублей.

Сезон сбора кедровых шишек в Сибири начинается в августе. В конце июля предприниматели уже набирают на работу сборщиков, обещая заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. На сайте Avito появилось сразу несколько таких объявлений о работе.

В одной из вакансий работникам обещают проживание в домиках с баней на Горном Алтае, в других – только в палатках. С собой необходимо взять личные вещи, остальное предоставит работодатель.

Во время разговора с одним из предпринимателей, который опубликовал объявление, корреспонденту «Сиб.фм» под видом потенциального работника удалось выяснить, что это временная работа на сезон с августа до первого снега. За мешок собранных шишек обещают платить от полутора до двух тысяч рублей с комиссией.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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