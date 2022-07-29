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В Новосибирске стоимость квадратного метра выросла до 120 тысяч за полгода

Фото В Новосибирске стоимость квадратного метра выросла до 120 тысяч за полгода
Фото В Новосибирске стоимость квадратного метра выросла до 120 тысяч за полгода

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За первые 6 месяцев 2022 года в Новосибирске увеличилось число строительных заделов более чем на 20%.

В Новосибирске в первом полугодии 2022 года вырос объём строительных заделов и стоимость квадратного метра готового жилья. Первый показатель поднялся сращу на 23,9%, второй достиг 120 тысяч рублей за квадрат.

"На середину июля в Новосибирской области 3 130 тыс. кв. метров жилых площадей без учета индивидуального строительства. Это на 23,9 % больше, чем в начале 2022 года. В целом по России динамика значительно ниже – всего 5%", сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные сервиса «Дом.РФ».

По оценке Николаева, задел жилья на одного жителя Новосибирской области составляет 1,2 квадратных метра, это почти на 70% выше среднего показателя по России.

Что касается цен на недвижимость, то средневзвешенная стоимость квадратного метра за 6 месяцев 2022 года выросла на 10,5%: с 77 593 до 85 789 рублей. При этом средневзвешенная цена от застройщиков города увеличилась с начала года на 16% почти до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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