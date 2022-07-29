В Новосибирске суд арестовал 314 миллионов на счетах компании "Гигант 4"

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Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на 314 млн. рублей, на счетах ООО "Гигант 4".

27 июля в Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел ходатайство бывшего соучредителя ООО "Гигант 4" о принятии обеспечительных мер. Предприниматель Андрей Кузнецов в судебном порядке пытается взыскать со своей бывшей компании действительную стоимость доли участника Общества в размере 313877708 рублей.

В июне Кузнецову выплатили порядка 48 млн, однако эта сумма его не устроила. На момент выхода бизнесмена из состава учредителей ООО "Гигант 4", на балансе компании находилось 8 земельных участков, зданий и помещений. В том числе на проезде Энергетиков. Общая кадастровая стоимость имущества составляла почти 800 млн. Однако к лету у "Гиганта 4" осталось всего три участка, расположенных по ул. Попова. Право собственности на остальную недвижимость перешло к ООО "Ника".

Кузнецов обратился в арбитражный суд с заявлением об аресте денежных средств в размере 314 млн, также он просил запретить регистрационные действия с участками на Попова. Фемида постановила удовлетворить ходатайство по этим пунктам.

Причем, вполне вероятно, основанием для ареста денег на счетах и ограничения операций с недвижимостью стали активные действия ответчика по продаже активов — в том числе огромного здания на проезде Энергетиков, 8, где располагался магазин "Гигант". Так, в определении суда указано: "Совершаемые ответчиком действия по реализации принадлежащего ему имущества, ранее используемого Обществом в предпринимательской деятельности, в отсутствии доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика достаточных денежных средств, иного имущества, позволяющих в случае удовлетворения исковых требований исполнить решение суда, дают основания суду прийти к выводу о затруднительности или невозможности исполнения судебного акта".

По данным sbis.ru на данный момент единственным учредителем ООО "Гигант 4" является бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Манцуров.

К слову, Кузнецов и Манцуров одно время также являлись соучредителями торгового холдинга "Сибирский Гигант", который владел гипер и супермаркетами, работавшими под различными брендами в Новосибирске. Однако в прошлом году магазины закрылись, а холдинг постигло банкротство.