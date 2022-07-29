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общество

В Новосибирской области будут готовить юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов

Фото В Новосибирской области будут готовить юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов
Фото В Новосибирской области будут готовить юных инженеров, биотехнологов и IT-специалистов

Фото pixabay.com

55 специализированных классов будут открыты в регионе в новом учебном году. Список утвержден министерством образования Новосибирской области.

Как сообщили в областном министерстве образования, содержание образования в спецклассах направлено, с одной стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой – междисциплинарных программ, что в совокупности формирует инженерные компетенции для решения смежных или комплексных, в том числе производственных, задач. Проект специализированных классов естественно-научного и математического направлений начал работу в Новосибирской области в 2010-2011 учебном году. В специализированных классах создана эффективная система профориентации с акцентом на политехнизацию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, тьюторские модели сопровождения учебной деятельности.

На площадках школ будут открыты классы по направлениям: IT (программирование), математическое, естественно-научное, инженерно-технологическое, биотехнологическое, агротехнологическое.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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школа
дети
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