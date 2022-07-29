В Новосибирской области досрочно сданы 10 дорожных объектов по нацпроекту

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В восьми областных районах досрочно завершены работы на дорожных объектах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Работы велись под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

К работам на всех объектах приступили весной и завершили раньше срока. Участки были выбраны как наиболее приоритетные: здесь фиксировалось неоднократное затруднение движения транспорта.

«Участие региона в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» позволяет привлекать дополнительное федеральное финансирование для приведения в нормативное состояние дорожно-транспортной сети Новосибирской области. Работы по нацпроекту ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. Помимо повсеместного приведения дорог в нормативное состояние в рамках нацпроекта выполняется целый комплекс мероприятий по восстановлению и созданию элементов обустройства транспортной инфраструктуры, направленных на повышение безопасности дорожного движения», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По сообщению минтранса региона, для обеспечения круглогодичного проезда подрядчиками исправлен профиль дороги, выполнена планировка земляного полотна, устроен слой покрытия из щебеночно-песчаной смеси, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики. Все объекты взяты на гарантию.