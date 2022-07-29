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общество

В Новосибирской области нашли дом осиротевшему лосенку

Фото В Новосибирской области нашли дом осиротевшему лосенку
Фото В Новосибирской области нашли дом осиротевшему лосенку

Фото unsplash.com / Jamie Street

Минприроды Новосибирской области нашло дом спасенному лосенку, который остался без мамы.

Осиротевший лисенок не смог бы выжить самостоятельно в дикой природе. Спасенному детенышу нашли новый дом. Теперь он живет в зоопарке Новосибирска. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

«Животное в таком юном возрасте не может самостоятельно питаться и выжить в дикой природе. На момент обнаружения лосенку едва исполнился один год», – сказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Малыш мог остаться без мамы в результате незаконной охоты или естественной миграции животных.

Лосенка передали сотрудникам Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Дорогу до зверинца лосенок перенес отлично, на новом месте сразу же освоился.

В министерстве поблагодарили неравнодушных новосибирцев за то, что они не проходят мимо. При этом в ведомстве напомнили, что самостоятельное изъятие животного из естественной среды обитания незаконно.

«В случае обнаружения диких животных в беспомощном состоянии необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу 8 (383) 200-10-35», – заключили в министерстве.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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