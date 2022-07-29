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общество

В Новосибирской области открылся Корпоративный учебный центр Группы «Сибантрацит»

Фото В Новосибирской области открылся Корпоративный учебный центр Группы «Сибантрацит»
Фото В Новосибирской области открылся Корпоративный учебный центр Группы «Сибантрацит»

Фото: Группа «Сибантрацит»

В рабочем поселке Линево состоялось открытие собственного корпоративного учебного центра Группы «Сибантрацит». Получена образовательная лицензия на профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Корпоративный учебный центр стал следующим шагом в формировании системы подготовки персонала, которую Группа «Сибантрацит» последовательно развивает. К концу 2022 года здесь будет проведено обучение по 12-ти программам.

Центр ориентирован на обучения рабочих профессий в регионе для всех предприятий Группы. Образовательный процесс будет проводиться в очном и дистанционном форматах. Уже в этом году можно будет пройти подготовку по множеству специальностей: стропальщик, весовщик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту оборудования, пробоотборщик, лаборант химического анализа, электрослесарь по ремонту оборудования, оператор пульта управления, оказание первой помощи для водителей и машинист насосных установок.

Программа обучения включает в себя как теоретическую часть, так и производственную практику на предприятии с обязательной итоговой аттестацией и выдачей документа о получении профессии.

«"Сибантрацит" является надежным работодателем, а также партнером правительства Новосибирской области. Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников и понимаем, что создание учебного центра – это не дублирование наших функций, а доводка специалистов, которые будут востребованы по данной специальности на данном предприятии; это доводка наших стандартов по подготовке специалистов», – прокомментировал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

Компания нацелена на развитие образования на всех уровнях: от школьного до профессионального. «Сибантрацит» поддерживает школы Искитимского района, региональный центр поддержки одаренных детей «Альтаир», программу «Учитель для России», сотрудничает с вузами и средне-специальными учебными заведениями.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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сибантрацит
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