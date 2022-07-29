В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине 23-летнего разведчика

Фото vk.com / Администрация Черепановского района Новосибирской области

Новосибирцы простились с погибшим в ходе СВО на Украине разведчиком Егором Федотовым.

В Черепановском районе Новосибирской области похоронили разведчика группы специального назначения, который погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

«15 июля, выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк, Егор Федотов. Защищая мирное население от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Егора – это наша общая утрата и общая боль», – написали представители администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с 23-летним разведчиком прошло в Доме культуры в селе Огнева-Заимка. В администрации района рассказал, что семья Егора приехала в Новосибирскую область из Алтайского края около десяти лет назад.

Односельчане знают Егора как спокойного и вежливого человека, который всегда выступал за правду и справедливость. У юноши было развитое чувство долга, ответственности, честности, порядочности и трудолюбия.

Егор окончил местную школу, где активно занимался спортом и художественной самодеятельности. После школы молодой человек выбрал делом своей жизни одну из самых благородных профессий – защитника Отечества.

«Светлая память о нем, как о хорошем, активном и порядочном парне, защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах. Мы разделяем огромную боль этой невосполнимой утраты с родными и близкими», – заключили в администрации.