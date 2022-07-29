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общество

Врач объяснила, почему выпадают волосы у мужчин и женщин

Фото Врач объяснила, почему выпадают волосы у мужчин и женщин
Фото Врач объяснила, почему выпадают волосы у мужчин и женщин

Фото pixabay.ru

Трихолог предупредила российских мужчин и женщин об одинаковых рисках облысеть.

Облысению (алопеции) подвержены и мужчины, и женщины, самой частой причиной выпадения волос является уровень гормонов-андрогенов или генетическая предрасположенность на фоне повышения уровня тех же андрогенов, рассказала NEWS.ru врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC, трихолог Анна Теребинская

Косметолог подчеркнула: если в семье по линии матери или отца есть родственники с подобной проблемой, то с большой долей вероятности ей подвержены и потомки. Но, по ее словам, своевременная диагностика и лечение способны остановить процесс или значительно отсрочить.

"Другой причиной облысения может стать нарушения регуляции эндокринной системы — повреждения гипофиза и гипоталамуса, чрезмерная выработка гормонов — дисфункция коры надпочечников — или гормонпродуцирующие образования — кисты яичников. Также провоцирующими факторами могут быть изменения в иммунной системе, кожные заболевания, химические, в том числе химиотерапия, и радиологические поражения, отравления тяжелыми металлами", — рассказала косметолог.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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