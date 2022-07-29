Врачи в Новосибирске спасли 9-летнюю девочку с редким "вывихом" головы после ДТП

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Новосибирские хирурги спасли девятилетнюю девочку с редким и опасным «вывихом головы» после ДТП.

Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Цивьяна спасли девочку, которая попала в ДТП и получила практически несовместимую с жизнью травму. Об этом сообщила пресс-служба института.

Несовершеннолетняя жительница Свердловской области с семьей попала в ДТП неподалеку от города Искитима в Новосибирской области. В автомобиль семьи на огромной скорости врезалась другая машина. У девятилетней девочки врачи диагностировали смертельно опасную и крайне редкую травму «вывих головы». Также пассажирка получила ушиб головного мозга и закрытую ЧМТ.

Спинальный хирург НИИТО Алексей Ластевский объяснил, что разрыв связок между затылком и 1-2 шейными позвонками крайне опасен. Пациент погибает или мгновенно от повреждения жизненно важных центров в продолговатом мозге, либо позже от развившихся осложнений.

«Невыполненная в ранние сроки операция, направленная на стабилизацию затылочно-шейного отдела, может привести к фатальному исходу», – сказал Ластевский.

Девочка получила крайне редкую травму, которую в медицинской литературе описывают как окципитальную дислокацию, то есть травматический отрыв затылочной кости и первого позвонка-атланта. Это и есть условный «вывих головы».

За период с 1965 года известно всего о 135 пациентах с таким диагнозом, которым удалось выжить. Остальные, а в основном это пострадавшие в ДТП, погибали.

Операция, которую 19 июля провели в НИИТО, состояла из нескольких этапов. Сначала врачи вернули поврежденные сегменты в исходное состояние, а затем зафиксировали шейные позвонки и череп с помощью металлической конструкции и создали условия для срастания костей. Операция прошла успешно.

Сейчас девочку уже выписали, она идет на поправку. Специальный воротник ограничивает движения шеи, чтобы создать благоприятные условия для формирования костного блока между затылком и верхними шейными позвонками. Потом воротник снимут, и ребенок вернется к обычной жизни.