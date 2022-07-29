Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными

Фото ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
Фото ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ с 1 августа запускает рефинансирование потребительских кредитов. Клиенты смогут объединить до шести любых кредитов в один по ставке от 5,4% годовых. Предложение позволит заемщикам, получившим средства в период высоких ставок, снизить до 50% своей платежной нагрузки.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, рефинансировать можно любые кредиты, полученные не менее трех месяцев назад. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от 6 до 84 месяцев. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«Вслед за повышением ключевой ставки банки были вынуждены изменить ценовые условия по потребительским кредитам и ужесточить правила их выдачи. Однако стабилизация экономической ситуации и последовавшее смягчение денежно-кредитной политики Банком России позволили рынку скорректировать ставки до уровня начала года. Снижения долговой нагрузки заемщиков – наша стратегическая задача в новых условиях, поэтому ранее ВТБ запустил рефинансирование ипотечных кредитов. Теперь мы предлагаем клиентам снизить ставку и по кредитам наличными, что позволит улучшить ситуацию на рынке розничного кредитования, уменьшить объем финансовых обязательств клиентов и не допустить их просрочки по кредитам», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Рефинансирование позволяет переоформить свои действующие обязательства и существенно снизить платежи по кредитам за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Подача заявки доступна на сайте банка, а также через кол-центр и в офисах банка ВТБ (ПАО).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

ВТБ
кредит
рефинансирование
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13194
Добрались до "святого": в России ввели новый запрет по отпускам с 18 июля 2022 года
11540
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11112
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9921
В Новосибирске участок соснового бора на берегу Оби продают за 45 млн рублей
7942
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
7014
Издеваются как могут: семьи с детьми могут оставить без выплаты 10000 рублей к школе
6991
3 раза МВД отказало матери убитой в Новосибирске 17-летней девушки возбуждать дело на убийцу дочери