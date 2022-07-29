Здесь живёт история: как Венгеровский район Новосибирской области превратить в магнит для туристов

Фото: Евгения Гловацкая / Интервью: Ольга Павлова

Венгеровский район отличается развитым сельским хозяйством. Он девятый в области по валовому производству молока, пятый – по мясу и тринадцатый по промышленности. В основном такой показатель дает мясокомбинат: там производят около 150 наименований продукции. Есть также частные пекарни, которые обеспечивают весь район хлебом.

Мы – селяне и, как говорится, золото не моем, уголь не добываем, мы растим хлеб, занимаемся животноводством, – говорит Глава района Сергей Черных. Нас радуют наши достижения. Но впереди – много важных дел.

У нашего района славная история и есть возможности для развития туризма. В Венгерово и районе есть что посмотреть: Сергей Черных рекомендует съездить к Половинке, святому колодцу, к которому уже просыпается интерес туристов.

«Можно посмотреть музей и церковь наши, храм очень старинный», – дополняет Глава района. Вот сейчас разрабатывается туристический маршрут, предприниматели выиграли грант на развитие гостиницы, чтобы приезжие могли с комфортом отдохнуть. Сейчас Венгерово создает туристический маршрут совместно с курортом Карачи. По словам Черных, этот маршрут практикуется уже давно: отдыхающих в Чанах привозят на выходных в другие районы, люди смотрят достопримечательности, отдыхают и после уезжают обратно.

«У нас здесь есть предприниматель – гончарным производством занимается, надеюсь, людям будет интересно посетить», – рассказывает глава района.

Также в районе уже около 50 лет ведутся раскопки: на территории района много курганов, погребальных памятников, по которым археологи изучают историю Сибири. На раскопки приезжают студенты не только из Новосибирской области и Сибири – например, в ближайшее время должны приехать из Томска, но и из других стран – Сергей Черных говорит, что когда-то копали и немцы. Археологические памятники тоже станут частью туристического маршрута, который надеются запустить осенью.

Венгеровский район развивается не только в сельскохозяйственном направлении. «Будничные» проблемы местных жителей – традиционно в центре внимания. В частности, решается вопрос улучшения качества воды. Венгерово участвует во многих федеральных и областных программах, в том числе – «Комплексное развитие сельских территорий», которая действует в районе второй год. В рамках программы в 2021 началась реконструкция водопровода в селе Венгерово, в этом году в селе Сибирцево 2-е модернизируют котельную с теплосетями.

Второй год Венгерово участвует в программе «Чистая вода». В ее рамках построены водопроводные сети. Сейчас возводят очистные сооружения, потому что вода, которая добывается и позже бежит по водопроводу, не соответствует техническим условиям, питьевым качествам и СанПиНам. «Сегодня задача стоит не только людям дать воду, но дать качественную воду. И вот строим очистные сооружения. Объём большой – до двухсот миллионов федеральных средств необходимо освоить», – объясняет Сергей Черных. Цель – обеспечить чистой водой села Венгерово и Новый Тартас.

Строительство очистных станций затянулось из-за санкций, потому что большая часть оборудования поступала из других стран, например, Италии и Германии. Глава района признает, что сроки не соблюдаются, но надеется закончить строительство к концу этого года.