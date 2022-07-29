Жителей Новосибирска пригласили на экскурсию в ЖК с собственным музеем

Фото: ЖК «Легендарный - Северный» / ООО СЗ «СДС-Финанс»

Новосибирцев приглашают познакомиться с «Легендарным-Северным»: жилым комплексом, в котором откроются собственные музей, поликлиника, детский сад.

На стадию высокой готовности дома вышел ещё один новый жилой комплекс в Новосибирске — проект «Легендарный-Северный» на Красном проспекте. Комплекс расположен в пяти минутах от станции метро «Заельцовская», а значит — в непосредственной близости от Заельцовского парка, Кадетского корпуса, Новосибирского юридического института и необходимых гипермаркетов.

Одна из главных особенностей «Легендарного-Северного» — воплощение концепции «город в городе». Дом будет находиться в окружении собственной инфраструктуры: школы, детского сада, поликлиники и музея. На территории ЖК предполагаются и изолированные общественные пространства: на огороженной территории будут установлены спортивные площадки для детей и подростков, двор украсят малые архитектурные формы и декоративные насаждения. Кроме прочего, на территории «Легендарного-Северного» разместится и своя аллея героев.

Новосибирцам предлагают оценить тёплую надземную парковку и надёжные скоростные лифты с дизайнерской отделкой, которая встретит жильцов и гостей ещё в лобби.

Будущие жильцы «Легендарного-Северного» будут иметь доступ в организованную колясочную и отдельные помещения для мойки лап собакам.

Для выбора доступны пять планировочных решений: 1-комнатные квартиры от 31,00 до 48,79 кв.м.; 2-комнатные квартиры от 50,30 до 64,11 кв.м; 3-комнатные квартиры от 69,61 до 97,37 кв.м.; 4-комнатные квартиры от 105,58 до 126,26 кв.м; и, наконец, квартиры с террасами.

Застройщик ООО СЗ «СДС-ФИНАНС» позаботился о светлых и просторных комнатах за счёт широкоформатных окон и высокого потолка в 2,85 метра. Вместительная гостиная позволит объединить в себе несколько зон: обеденную, кухню и место для отдыха. Так как жилые комнаты оборудованы лоджиями, их можно можно использовать в качестве кабинета, локации для отдыха и даже оранжереи. Ширина холла позволит установить вместительные шкафы или гардеробную, а наличие двух раздельных санузлов поможет комфортно разместить в одном ванную, а в другом — душевую.

В каждой из квартир уже установлены широкоформатные окна и межкомнатные перегородки, выполнена стяжка пола и горизонтальная разводка отопления, а также вмонтированы выключатели и розетки.

К концу июля 2022 года в «Легендарном-Северном» уже завершены работы по устройству кирпичной кладки наружных стен и кирпичных перегородок, а также закончен монтаж ПВХ-окон.

В настоящее время строительная команда производит монтаж систем вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, выполняет устройство вентилируемого фасада здания, а также работает над внутренней отделкой стен.

Будущие жильцы смогут рассчитаться за свою новую квартиру несколькими способами: наличным расчётом, оформить рассрочку на квартиру 0%, взять ипотеку от 2,1 % или выбрать trade-in.

Trade-in предполагает инвестировать средства от продажи старой квартиры в новый проект в центральной части города. В случае с проектами «СДС-Финанс» сервис-сопровождение будет бесплатным для покупателя. Вырученные деньги с продажи старой квартиры пойдут в счёт оплаты новой либо как ощутимый первоначальный взнос для ипотеки.

Также жителям доступна субсидированная ипотека по ставке 2,1% на один год или 5,9% на весь срок по совместной программе с ПАО «ВТБ». Условия просты: минимальный первоначальный взнос 15%, сумма кредита — 6 млн.руб., срок ипотеки — до 30 лет. При этом в первый год ипотечная ставка составит 2,1%, со второго года — 6,7% Для удобства можно рассчитать ипотечный платеж за трёхмоторную студию: в первый год он составит 22 478 рублей, со второго года — 38 147 р.

Покупатель может выбрать и услугу субсидирования от застройщика на весь срок под 5,9%. При таких условиях ежемесячный ипотечный платеж составит 35 588 рублей.

Те, у кого есть возможность получить льготную ипотеку, могут подавать документы на её рассмотрение уже сейчас. Ставки по стандартным ипотечным программам будут снижаться, поэтому есть смысл подождать и выбрать подходящий для себя вариант квартиры.

Кроме того, в «Легендарном-Северном» можно приобрести квартиру по беспроцентной рассрочке, которая предоставляется на срок до 12 месяцев. Платежи могут быть ежемесячными или квартальными, при условии внесения минимального первоначального взноса 50%.

Кроме того, в честь Дня Строителя будущие жильцы могут получить скидку до 378 000 рублей: во всех квартирах ЖК «Легендарный-Северный» от 53 квадратных метров скидка 3 000 рублей на каждый квадратный метр. Скидка не суммируется и не предоставляется при использовании субсидированной ипотечной ставки.

Изучить проектную декларацию можно на сайте наш.дом.рф. Познакомиться с планировками квартир, подробными условиями приобретения, и записаться на экскурсию в «Легендарный-Северный» можно на официальном сайте.