Авиашоу в Новосибирске 31 июля: полная программа, как добраться до аэродрома Мочище

Vk.com / nskplanes, nso.ru
В это воскресенье, 31 июля, на аэродроме Мочище состоится масштабный авиационный праздник – шоу «Будем жить!», который посвящён 77-ой годовщине Победы в ВОВ. В материале Сиб.фм мы публикуем полную программу мероприятия, а также три способа добраться до авиашоу.
Полная программа мероприятия
Как добраться на электричке?
Чтобы зрители могли оперативно попасть на авиашоу, до станции Мочище пустят 26 дополнительных электропоездов, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Электрички будут следовать напрямую с Новосибирска-Главного и из других районов города: со станций Сеятель, Инской, Разъезда Иня, Речного вокзала и прочих.
Предусмотрены прямые беспересадочные рейсы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и другие), южного (Черепаново, Искитим, Бердск и прочие по маршруту), а также из Жеребцово и Кузбасса.
На автобусе от Учительской
Маршруты 189, 189Л и 130 будут ездить по расписанию.
На машине
Областной минтранс разработал схему проезда. Основной путь — Северный обход. В день авиашоу здесь остановят ремонт дороги, чтобы освободить по две полосы в каждом направлении.
Платная стоянка на 3000 мест — у входа на аэродром. Помогать расставлять машины будут опытные парковщики и волонтёры. Владельцы машин красного, синего и белого цветов могут принять участие во флешмобе.
Ранее Сиб.фм писал о том, что самолеты-истребители «Стрижей» прилетели в Новосибирск на авиашоу. Девушки-пилоты покажут мёртвую петлю на авиашоу под Новосибирском, а также ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу.
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