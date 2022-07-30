Авиашоу в Новосибирске 31 июля: полная программа, как добраться до аэродрома Мочище

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В это воскресенье, 31 июля, на аэродроме Мочище состоится масштабный авиационный праздник – шоу «Будем жить!», который посвящён 77-ой годовщине Победы в ВОВ. В материале Сиб.фм мы публикуем полную программу мероприятия, а также три способа добраться до авиашоу.

Полная программа мероприятия

09.00 — начало авиационного праздника, сбор гостей и зрителей.

09.00 — 10.30 – выступление авиамоделистов, полёты мотодельтапланов и мотопарапланов. Также в показательных выступлениях заявлен пролет воздушных шаров.

10.30 — 10.45 – торжественное открытие авиационного фестиваля «Будем жить!».

10.45 — 14.30 – показательные выступления авиационной техники и пилотажных групп, в том числе старейшей в России пилотажной группы «Русь» на истребителях L-29 «Альбатрос».

10.45 — 14.30 – на главной сцене состоится праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов.

14.30 — 15.00 – розыгрыши призов от организаторов и партнёров фестиваля авиации.

15.00 — закрытие фестиваля.

Как добраться на электричке?

Чтобы зрители могли оперативно попасть на авиашоу, до станции Мочище пустят 26 дополнительных электропоездов, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Электрички будут следовать напрямую с Новосибирска-Главного и из других районов города: со станций Сеятель, Инской, Разъезда Иня, Речного вокзала и прочих.

Предусмотрены прямые беспересадочные рейсы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и другие), южного (Черепаново, Искитим, Бердск и прочие по маршруту), а также из Жеребцово и Кузбасса.

На автобусе от Учительской

Маршруты 189, 189Л и 130 будут ездить по расписанию.

На машине

Областной минтранс разработал схему проезда. Основной путь — Северный обход. В день авиашоу здесь остановят ремонт дороги, чтобы освободить по две полосы в каждом направлении.

Платная стоянка на 3000 мест — у входа на аэродром. Помогать расставлять машины будут опытные парковщики и волонтёры. Владельцы машин красного, синего и белого цветов могут принять участие во флешмобе.

Ранее Сиб.фм писал о том, что самолеты-истребители «Стрижей» прилетели в Новосибирск на авиашоу. Девушки-пилоты покажут мёртвую петлю на авиашоу под Новосибирском, а также ТУАД представил карту перекрытия дорог на авиашоу.

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