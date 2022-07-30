Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом

СУ СК России по Калужской области

Новосибирец попросил Бастрыкина помочь возбудить дело против виновника ДТП, после которого он остался без ноги.

Мужчина попал в страшное ДТП, лишившее его ноги, год назад. Виновнику аварии до сих пор не предъявлено обвинение. По поручению председателя СК России расследованием дела займутся новосибирские следователи.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о.руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области истребовать материалы по факту ДТП в производство регионального следственного управления Следственного комитета России», – сообщили в ведомстве.

Расследованием дела по факту ДТП, в результате которого новосибирец остался инвалидом, займутся следователи региональном Следкома. Результаты расследования находятся на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

В июле 2022 года пострадавший от наезда автомобиля Роман К. обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой помочь в возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

Авария произошла в Новосибирске еще год назад. В июле 2021 года велосипедиста сбил автомобилист на пешеходной дороге. В результате аварии мужчина лишился ноги. При этом обвинение виновнику ДТП до сих пор не было предъявлено. Более того, следователь МВД России по Новосибирской области вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.