Магазин одежды Massimo Dutti в ТЦ «Аура» в Новосибирске закроется 1 августа

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Испанский магазин одежды Massimo Dutti в Новосибирске окончательно закрылся после увольнения всех сотрудников.

Испанская компания Massimo Dutti закрывает филиал в новосибирском торговом центре «Аура». Об этом сообщает atlas.info.

Теперь в городе остался только один магазин испанской компании, в ТРЦ «Галерея Новосибирск — и тот приостановил свою работу с марта.

Как сообщает источник atlas.info, 5 месяцев сотрудникам выплачивали минимальную зарплату, и только сейчас официально уволили. Им также выплатили выходное пособие в размере 5 окладов и дали хорошую рекомендацию от работодателя.

Испанский магазин Massimo Dutti — один из первых магазинов в ТЦ «Аура». О закрытии второго филиала не сообщается. Кроме того, магазины брендов Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, входящих в испанскую компанию Inditex, также не закрылись, а только приостановили работу в России.

Напомним, ранее в Новосибирске закрылись три фирменных магазина Nike. Компания Nike приняла решение об окончательном уходе из России. «Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 23 июня 2022 года.

Также в Новосибирске кинотеатр «Голден Синема» закрылся из-за санкций против России. Представители «Голден Синема» заявили, что кинотеатр начал терпеть убытки после введения антироссийских санкций.