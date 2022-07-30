Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Мошенницы украли 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске

Фото Мошенницы украли 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске
Фото Мошенницы украли 600 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Новосибирске

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Мошенницы под видом соцработниц украли пенсионные сбережения 95-летней бабушки в Новосибиске.

Мошенники пришли в квартиру пенсионерки на ул. Народная в Новосибирске и украли 600 тысяч рублей. Об этом сообщает правнук женщины в группе «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

Кража произошла в пятницу, 29 июля, днём. Как рассказывает родственник 95-летней бабушки, к ней в квартиру пришли женщины, представившиеся сотрудницами соцзащиты. Они попросили впустить их, чтобы выплатить прибавку к пенсии в размере 10 тыс. рублей. Пока одна из мошенниц разговаривала с пенсионеркой на кухне, другая искала деньги в комнате.

Когда женщины ушли, пенсионерка проверила пенсионные сбережения и не досчиталась 600 тыс. рублей.

«Сразу позвонила мне (правнуку), я пришел и вызвал полицию, на данный момент идет 5 час, а оперативной группы все нет», — пишет подписчик группы «Инцидент Новосибирск».

По его словам, женщина переживает, что ее не на что будет хоронить.

Напомним, ранее 42-летняя женщина поверила, что на неё пытаются оформить кредит, и лично перевела все деньги на счёт мошенника. Мужчина по телефону сообщил 42-летней женщине, что на неё пытаются оформить кредит в личном кабинете банка. Он предложил ей перевести все деньги на другой счёт, чтобы сохранить счета. На какой счёт и почему женщина согласилась – неизвестно.

IT-эксперт Артем Геллер объяснил, как распознать мошенника по телефонному звонку. Он отмечает, что большинство из них представляются сотрудниками банковских компаний, однако настоящие банковские представители редко устраивают обзвон клиентов, поскольку у них имеются все необходимые о клиенте данные. В том случае, если кто-то настырно звонит человеку и представляется работником банка, с большой долей вероятности он может оказаться аферистом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12681
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11432
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
8543
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
8419
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
7875
"Он её избивал и принуждал к сексу": на месте убийства 17-летней школьницы прошёл следственный эксперимент
7812
Туристы в панике: появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года
7508
Роковое новолуние 28 июля 2022: «желтая» Луна исполнит желания трёх знаков зодиака