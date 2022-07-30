В Новосибирске парень в маске напал на пенсионерку в подъезде

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Неизвестного в медицинской маске разыскивает полиция за нападение и кражу кошелька в Калининском районе Новосибирска.

Полиция ищет мужчину, который похитил кошелек у пенсионерки в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

18 июля мужчина в медицинской маске в подъезде дома № 33 по улице Богдана Хмельницкого силой отнял у пожилой женщины кошелек с деньгами. Сумма похищенных средств не уточняется.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-40 лет, кожа смуглая, рост 165-170 см.

Управление МВД по Новосибирской области просит сообщить о подозреваемом по телефонам 8 (383) 232-20-02, 8-991-505-10-72 и гарантирует полную анонимность.

Напомним, в Новосибирске осудили банду разбойников, которые пытали утюгом замминистра. Трое жителей города нападали на состоятельных новосибирцев, в числе которых оказалась замминистра правительства Новосибирской области.

Один из нападавших ранее работал под руководством своей жертвы, поэтому был хорошо осведомлён о финансовом положении своего бывшего начальника. Хозяина дома сбили с ног, повалили на пол, связали скотчем. Его супругу, которая на тот момент находилась дома после операции, тоже связали и накрыли голову полотенцем. Нападавшие потребовали выдать им 50 миллионов рублей, в противном случае, уверяли они, пострадает двухлетняя внучка супругов, спящая в соседней комнате.

Также ранее четверо новосибирских подростков придумали разбойную схему, которая, как им казалось, позволит стать богаче. Несовершеннолетние решили заманивать мужчин в установленное место и там грабить их. Однако первое же «дело» подростков обернулось провалом и перспективой сесть в тюрьму на 10 лет.