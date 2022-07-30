Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Новосибирске парень в маске напал на пенсионерку в подъезде

Фото В Новосибирске парень в маске напал на пенсионерку в подъезде
Фото В Новосибирске парень в маске напал на пенсионерку в подъезде

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Неизвестного в медицинской маске разыскивает полиция за нападение и кражу кошелька в Калининском районе Новосибирска.

Полиция ищет мужчину, который похитил кошелек у пенсионерки в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

18 июля мужчина в медицинской маске в подъезде дома № 33 по улице Богдана Хмельницкого силой отнял у пожилой женщины кошелек с деньгами. Сумма похищенных средств не уточняется.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-40 лет, кожа смуглая, рост 165-170 см.

Управление МВД по Новосибирской области просит сообщить о подозреваемом по телефонам 8 (383) 232-20-02, 8-991-505-10-72 и гарантирует полную анонимность.

Фото В Новосибирске парень в маске напал на пенсионерку в подъезде 2

Напомним, в Новосибирске осудили банду разбойников, которые пытали утюгом замминистра. Трое жителей города нападали на состоятельных новосибирцев, в числе которых оказалась замминистра правительства Новосибирской области.

Один из нападавших ранее работал под руководством своей жертвы, поэтому был хорошо осведомлён о финансовом положении своего бывшего начальника. Хозяина дома сбили с ног, повалили на пол, связали скотчем. Его супругу, которая на тот момент находилась дома после операции, тоже связали и накрыли голову полотенцем. Нападавшие потребовали выдать им 50 миллионов рублей, в противном случае, уверяли они, пострадает двухлетняя внучка супругов, спящая в соседней комнате.

Также ранее четверо новосибирских подростков придумали разбойную схему, которая, как им казалось, позволит стать богаче. Несовершеннолетние решили заманивать мужчин в установленное место и там грабить их. Однако первое же «дело» подростков обернулось провалом и перспективой сесть в тюрьму на 10 лет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12681
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11432
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
8543
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
8419
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
7875
"Он её избивал и принуждал к сексу": на месте убийства 17-летней школьницы прошёл следственный эксперимент
7812
Туристы в панике: появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года
7508
Роковое новолуние 28 июля 2022: «желтая» Луна исполнит желания трёх знаков зодиака