Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Россия прекратила поставки газа в Латвию

Фото Россия прекратила поставки газа в Латвию
Фото Россия прекратила поставки газа в Латвию

Фото pixabаy

«Газпром» сообщил об остановке поставок газа в Латвию.

Латвия перестала получать газ в рамках июльской заявки после нарушения условия отбора газа. Об этом сообщил «Газпром».

«В субботу, 30 июля, ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию», – говорится в сообщении.

Данные об остановке поставок российского газа в страну подтверждает и латвийский газотранспортный оператор Conexus.

Накануне в Латвии заявили, что продолжат покупать газ из России через посредников. До этого правительство страны обещало не возобновлять импорт российского газа и наложить санкции на поставки голубого топлива.

Напомним, в апреле и мае «Газпром» прекратил поставлять газ в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды из-за отказа государств платить за газ в рублях.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13157
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11561
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
8724
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
8624
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
8108
"Он её избивал и принуждал к сексу": на месте убийства 17-летней школьницы прошёл следственный эксперимент
8050
Туристы в панике: появился прогноз погоды в Сочи и Краснодарском крае на август 2022 года
7626
Роковое новолуние 28 июля 2022: «желтая» Луна исполнит желания трёх знаков зодиака