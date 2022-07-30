Россия прекратила поставки газа в Латвию

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«Газпром» сообщил об остановке поставок газа в Латвию.

Латвия перестала получать газ в рамках июльской заявки после нарушения условия отбора газа. Об этом сообщил «Газпром».

«В субботу, 30 июля, ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию», – говорится в сообщении.

Данные об остановке поставок российского газа в страну подтверждает и латвийский газотранспортный оператор Conexus.

Накануне в Латвии заявили, что продолжат покупать газ из России через посредников. До этого правительство страны обещало не возобновлять импорт российского газа и наложить санкции на поставки голубого топлива.

Напомним, в апреле и мае «Газпром» прекратил поставлять газ в Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Нидерланды из-за отказа государств платить за газ в рублях.