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общество

Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников

Фото Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников
Фото Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников

Freepik.com

В августе метеопатам предстоит вновь столкнуться с потоком геомагнитных ударов. В материале Сиб.фм мы публикуем полный график магнитных бурь на август, а также методы борьбы с плохим самочувствием в неблагоприятные дни.

График магнитных бурь

Фото Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников 2

2 августа – начнётся первая магнитная буря. Её мощность составит 3-4 балла.

3 августа – пиковый всплеск магнитной бури в 4 балла.

С 4 по 6 августа – будет небольшая магнитная буря мощностью 3 балла, но она может перерасти в сильные геомагнитные колебания.

7-8 августа – затихание магнитной бури до 2 баллов.

9-12 августа – вторая затяжная малая магнитная буря мощностью 3 балла.

10 августа – магнитная буря средней силы.

13-17 августа – магнитный фон стабильный, 2 балла.

18-20 августа – малая магнитная буря мощностью 3 балла, может перерасти в шторм средней активности.

21-24 августа – благоприятные дни, магнитосфера в норме, мощность геомагнитных волн 1 балл.

25-29 августа – затяжная магнитная буря мощностью 3 балла, может перерасти в серьезную бурю.

30-31 августа – затихание магнитной бури, мощность 2 балла.

Кто из людей больше всего страдает от геоударов?

Фото Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников 3

Хуже всех в дни магнитных бурь чувствуют себя метеозависимые люди, пожилые и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Обострение симптомов начинается за 1-2 дня до изменений погоды и может продолжаться еще на протяжении 3-4 суток. Симптомы проявляются проявляться в виде головной боли, слабости, подавленном состоянии, бессоннице, раздражительности, скачках артериального давления и других неприятных последствиях.

Как уберечь себя от влияния магнитных бурь?

Фото Удар за ударом: график магнитных бурь в августе 2022 – опасные дни для сердечников 4

Чтобы неблагоприятные дни давались метеопатам легче обычного, медики рекомендуют отказаться за несколько дней от курения и алкоголя, жирной пищи, побольше гулять на свежем воздухе и как следует высыпаться. Могут помочь справиться с последствиями травяные чаи, массаж, медитация и гимнастика. В эти дни лучше придерживаться здорового питания: пить достаточное количество чистой воды, употреблять в пищу рыбу, овощи, нежирное мясо, фрукты и крупы.

Ранее Сиб.фм опубликовал график солнечной активности на июль. Синоптики не ожидают в Новосибирской области аномальной жары в июле, а также специалисты дали полный прогноз погоды на лето-2022 в Новосибирске.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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