В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания»

Фото Анжела Зубович; Валентин Лутаев
Экстремальные соревнования «Маршрут выживания – 2022» завершились в Новосибирской области 30 июля.
Участники маршрута преодолели 1,5 километра по экстремальной трассе. Первое место в соревнованиях заняла команда «РЖД-Медицина».
Второе место получила команда «Большой праздник», третье место заняла команда «Сбера». Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из 9 человек. «Маршрут выживания» преодолела и команда «Сиб.фм GROUP».
Участники соревнований прошли 14 этапов, на которых учились стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, ликвидировать ДТП, тушить очаг возгорания и эвакуировать пострадавших.
Организаторами мероприятия выступили МЧС России и Федерация пожарно-прикладного спорта.
Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске прошли соревнования по пляжной игре.
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