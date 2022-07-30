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В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания»

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания»
Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания»

Фото Анжела Зубович; Валентин Лутаев

Экстремальные соревнования «Маршрут выживания – 2022» завершились в Новосибирской области 30 июля.

Участники маршрута преодолели 1,5 километра по экстремальной трассе. Первое место в соревнованиях заняла команда «РЖД-Медицина».

Второе место получила команда «Большой праздник», третье место заняла команда «Сбера». Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд из 9 человек. «Маршрут выживания» преодолела и команда «Сиб.фм GROUP».

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 2

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 3

Участники соревнований прошли 14 этапов, на которых учились стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, ликвидировать ДТП, тушить очаг возгорания и эвакуировать пострадавших.

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 4

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 5

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 6

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 7

Организаторами мероприятия выступили МЧС России и Федерация пожарно-прикладного спорта.

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 8

Фото В Новосибирской области прошла экстремальная гонка «Маршрут выживания» 9

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске прошли соревнования по пляжной игре.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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