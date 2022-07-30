Жительница Новосибирска отравилась готовым салатом из супермаркета

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Женщина получила пищевое отравление после покупки готового салата в супермаркете в Октябрьском районе Новосибирска.

Несколько человек отравились в Новосибирске после того, как отведали купленные в одной торговой сети готовые блюда. Об этом новосибирцы рассказали на сайте отзывов «Фламп».

Покупка готовой еды в супермаркете обернулась для жительницы Новосибирска пищевым отравлением. Женщина купила салат из овощей и мясо по-французски в одном из магазинов на улице Вилюйская у НГПУ. В этот же день, 14 июля, через два часа после того, как сибирячка съела салат, она почувствовала себя плохо.

«Через два часа получила сильнейшее отравление со всеми вытекающими! Дошло до антибиотиков. Три первых дня вообще был кошмар», – написала женщина.

Руководство магазина жалобу покупательницы проигнорировало. Впрочем, как пишет портал Atas.info, жалобы на этот супермаркет поступают регулярно. Недавно двое студентов НГПУ отравились салатом с селедкой и пловом, приобретенными в магазине.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в одном из городских супермаркетов жительнице Новосибирска продали упаковку орехов с живыми тараканами.