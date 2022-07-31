"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля

Фото: Дениса Винокурова

Авиационный фестиваль «Будем жить!» прошел на аэродроме Мочище под Новосибирском. Мероприятие состоялось в поддержку Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите Донбасса.

Лучшие пилоты России среди которых пилотажные группы «Русь», «Стрижи» и «Барсы» продемонстрировали в небе над городом фигуры высшего пилотажа.

По оценкам организаторов шоу, авиашоу посетили более 110 тысяч человек. Авиационный фестиваль в Новосибирске прошел впервые после двухлетнего перерыва: в 2020 и 2021 годах праздник отменялся из-за ковидных ограничений.