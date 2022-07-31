Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

"Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля

Фото "Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля
Фото "Будем жить!»: авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля

Фото: Дениса Винокурова

Авиационный фестиваль «Будем жить!» прошел на аэродроме Мочище под Новосибирском. Мероприятие состоялось в поддержку Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите Донбасса.

Лучшие пилоты России среди которых пилотажные группы «Русь», «Стрижи» и «Барсы» продемонстрировали в небе над городом фигуры высшего пилотажа.

По оценкам организаторов шоу, авиашоу посетили более 110 тысяч человек. Авиационный фестиваль в Новосибирске прошел впервые после двухлетнего перерыва: в 2020 и 2021 годах праздник отменялся из-за ковидных ограничений.

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

фестиваль
авиашоу
Мочище
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14312
День ВМФ-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе
12037
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9794
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9785
День ВМФ 31 июля 2022: новые открытки ко Дню Военно-Морского Флота России
9244
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
8973
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске
8966
В 2022 году пенсионеры впервые получат 13-ю пенсию