Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Двое взрослых и двое детей погибли 30 июля в результате пожара в жилом доме в Коченевском районе Новосибирской области.

Четыре человека, включая двоих детей погибли в результате пожара в Коченёвском районе Новосибирской области. Трагедия произошла поздно вечером 30 июля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании двухэтажном дачном доме садового товарищества «Энергетик» в поселке Чик поступило в 23:46 от очевидца.

К моменту прибытия пожарных, дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.

В помещении обнаружены тела 4 человек, включая детей. Среди погибших — 35-летний мужчина, 29-летняя женщина, 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Ещё она женщина 1968 года рождения выбралась из горящего дома самостоятельно. С ожогами она госпитализирована в Коченевскую районную больницу

"35 минут понадобилось пожарным чтобы ликвидировать открытое горение. Все неотложные работы завершены в 02:16. В результате пожара огнем поврежден дачный дом на площади 20 квадратных метров. На реагирование задействовали 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники", — сообщили в ГУ МЧС.