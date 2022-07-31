Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Новосибирской области
Фото Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Новосибирской области

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Двое взрослых и двое детей погибли 30 июля в результате пожара в жилом доме в Коченевском районе Новосибирской области.

Четыре человека, включая двоих детей погибли в результате пожара в Коченёвском районе Новосибирской области. Трагедия произошла поздно вечером 30 июля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании двухэтажном дачном доме садового товарищества «Энергетик» в поселке Чик поступило в 23:46 от очевидца.

Фото Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Новосибирской области 2

К моменту прибытия пожарных, дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия.

В помещении обнаружены тела 4 человек, включая детей. Среди погибших — 35-летний мужчина, 29-летняя женщина, 3-летний мальчик и 11-летняя девочка. Ещё она женщина 1968 года рождения выбралась из горящего дома самостоятельно. С ожогами она госпитализирована в Коченевскую районную больницу

"35 минут понадобилось пожарным чтобы ликвидировать открытое горение. Все неотложные работы завершены в 02:16. В результате пожара огнем поврежден дачный дом на площади 20 квадратных метров. На реагирование задействовали 29 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 6 единиц техники", — сообщили в ГУ МЧС.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13830
Выплаты школьникам в 2022: как семьям с детьми получить материальную помощь к 1 сентября
11841
Под Новосибирском неизвестный 14 раз ударил молодую девушку ножом
9538
Бастрыкин поручил расследовать ДТП в Новосибирске, сделавшее велосипедиста инвалидом
9109
«Влюблён»: что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
9068
День ВМФ-2022: новые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе
8974
Полная программа авиашоу в Мочище 31 июля 2022: список участников, как добраться
8909
Художник из Румынии Ликан принял присягу гражданина России в Новосибирске