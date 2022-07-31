День ВМФ 31 июля 2022: новые открытки ко Дню Военно-Морского Флота России

Freepik.com

День Военно-Морского Флота России – профессиональный праздник военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток, которые можно отправить морякам 31 июля.

Ранее Сиб.фм писал о главных традициях дня ВМФ. Напомним, что в прошлом году моряки устроили автопробег с Андреевскими флагами. Трансляцию Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ будет вести Первый канал.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.