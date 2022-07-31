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Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске
Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" выступила на авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля.

В воскресенье, 31 июля, под Новосибирском прошло авиашоу "Будем жить!". В нём приняла участия легендарная пилотажная группа "Барсы" — это единственная в России группа женщин-пилотов. После выступления девушки приветствовали зрителей и с удовольствием позировали фотографам.

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 2

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 3

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 4Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 5

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 6

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 7

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 8

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 9

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 10

Фото Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске 11

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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