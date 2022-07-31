Девушки-пилоты показали фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Новосибирске

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм
Единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" выступила на авиашоу в новосибирском Мочище 31 июля.
В воскресенье, 31 июля, под Новосибирском прошло авиашоу "Будем жить!". В нём приняла участия легендарная пилотажная группа "Барсы" — это единственная в России группа женщин-пилотов. После выступления девушки приветствовали зрителей и с удовольствием позировали фотографам.
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