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Редкий самолёт МС-21 приземлился в аэропорту Толмачёво Новосибирска

Фото Редкий самолёт МС-21 приземлился в аэропорту Толмачёво Новосибирска
Фото Редкий самолёт МС-21 приземлился в аэропорту Толмачёво Новосибирска

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Пассажирский самолёт МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») приземлился в аэропорту Новосибирска "Толмачёво".

Редкий самолёт МС-21 («Магистральный самолёт XXI века»), который ещё не поступил в серийное производство, был замечен в аэропорту "Толмачёво" в Новосибирске. Фото лайнера размещено в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте",

Самолёты МС-21 разрабатывает корпорация "Иркут" и входящий в её состав ОКБ Яковлева. Сначала крылатую машину планировали назвать Як-242, но передумали.

В 2017 году МС-21 совершил первый полёт, а в 2019-м был представлен на выставке МАКС.

В декабре 2021 года самолёт прошёл лётную сертификационную программу и в 2022 году должен был поступить в серийное производство.

Напомним, ранее в новосибирском Толмачёво приземлились самолеты Л-39 эскадрильи «Русь», пилоты будут выступать на авиашоу в Мочище.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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