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В Новосибирске прошло авиашоу "Будем жить!": фоторепортаж с аэродрома Мочище

Фото В Новосибирске прошло авиашоу "Будем жить!": фоторепортаж с аэродрома Мочище
Фото В Новосибирске прошло авиашоу "Будем жить!": фоторепортаж с аэродрома Мочище

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Авиашоу "Будем жить!" в поддержку Вооруженных сил России в специальной военной операции по защите Донбасса прошло в Новосибирске 31 июля.

Масштабный авиационный фестиваль прошёл на аэродроме Мочище под Новосибирском 31 июля 2022 года. Лучшие пилоты России продемонстрировали в небе над городом фигуры высшего пилотажа.

Листайте слайдер, чтобы насладиться лучшими кадрами.

  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу

В показательных выступлениях приняла участие старейшая в России пилотажная группа «Русь» на истребителях L-29 «Альбатрос».

  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу

«Стрижи» трижды появлялись в воздухе: сначала они провели воздушную разведку, далее — одиночное выступление, и затем — группой пролёт 6 самолетов.

  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу

Женская пилотажная группа «Барсы» на поршневых самолётах Як-52 продемонстрировала в небе групповые мертвые петли и новую фигуру — «Тюльпан».

  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу
  • Фото В Новосибирске прошло авиашоу

По оценкам организаторов шоу, авиашоу посетили более 100 тысяч человек. Авиационный фестиваль в Новосибирске прошел впервые после двухлетнего перерыва: в 2020 и 2021 годах праздник отменялся из-за ковидных ограничений.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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