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Водитель и пассажирка Lada Granta погибли в ДТП с фурой в Новосибирске

Фото Водитель и пассажирка Lada Granta погибли в ДТП с фурой в Новосибирске
Фото Водитель и пассажирка Lada Granta погибли в ДТП с фурой в Новосибирске

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Два человека погибли в результате ДТП в фурой на Северном объезде Новосибирска 31 июля.

Водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta погибли после столкновения с фурой "Вольво" на Северном объезде Новосибирска 31 июля. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Авария произошла в 18:40.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» двигался по автодороге "Северный обход" в Новосибирском районе со стороны Новосибирска в сторону Коченево и в пути следования на 38 км совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Гранта».

От удара "Ладу Гранта" отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком "Вольво".

В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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