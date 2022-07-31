Водитель и пассажирка Lada Granta погибли в ДТП с фурой в Новосибирске

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Два человека погибли в результате ДТП в фурой на Северном объезде Новосибирска 31 июля.
Водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta погибли после столкновения с фурой "Вольво" на Северном объезде Новосибирска 31 июля. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
Авария произошла в 18:40.
Водитель автомобиля «ВАЗ 2114» двигался по автодороге "Северный обход" в Новосибирском районе со стороны Новосибирска в сторону Коченево и в пути следования на 38 км совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Гранта».
От удара "Ладу Гранта" отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовиком "Вольво".
В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля «Лада Гранта».
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают