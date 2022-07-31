Всплеск заболеваемости ковидным штаммом «Кентавр» спрогнозировала врач из Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский медработник полагает, что уже в августе может начаться бурный рост заболеваемости субвариантом «омикрона» В.А 2.75 ( «Кентавр»).

Главврач новосибирской сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала о том, что новый субвариант штамма «омикрон» В.А. 2.75 очень заразен и в этом плане сравним с корью. Об этом сообщает издание Atats.info.

Овсянникова сообщила, что «Кентавр» уже распространился в странах Европы, США и Японии. В августе же возможен всплеск заболеваемости в нашей стране. По словам доктора, симптоматика В.А. 2.75 пока до конца не изучена. В отличие от традиционных штаммов коронавируса, он характеризуется не миалгией, температурой и усталостью, а, прежде всего, болью в горле.

- «Он умеет преодолевать иммунитет, и устойчив к антителам, полученным при вакцинации. Поэтому вирусологи думают, что всплеск может произойти с середины августа или в начале осени. Но о том, будет ли он тяжелее переносится пока точно сказать нельзя». – сообщила Татьяна Овсянникова.

Не так давно Сиб.фм рассказывал, что губернатор Новосибирской области не исключает нового введения ограничений, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.