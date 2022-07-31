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общество

Всплеск заболеваемости ковидным штаммом «Кентавр» спрогнозировала врач из Новосибирска

Фото Всплеск заболеваемости ковидным штаммом «Кентавр» спрогнозировала врач из Новосибирска
Фото Всплеск заболеваемости ковидным штаммом «Кентавр» спрогнозировала врач из Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский медработник полагает, что уже в августе может начаться бурный рост заболеваемости субвариантом «омикрона» В.А 2.75 ( «Кентавр»).

Главврач новосибирской сети многопрофильных клиник «1+1» Татьяна Овсянникова рассказала о том, что новый субвариант штамма «омикрон» В.А. 2.75 очень заразен и в этом плане сравним с корью. Об этом сообщает издание Atats.info.
Овсянникова сообщила, что «Кентавр» уже распространился в странах Европы, США и Японии. В августе же возможен всплеск заболеваемости в нашей стране. По словам доктора, симптоматика В.А. 2.75 пока до конца не изучена. В отличие от традиционных штаммов коронавируса, он характеризуется не миалгией, температурой и усталостью, а, прежде всего, болью в горле.
- «Он умеет преодолевать иммунитет, и устойчив к антителам, полученным при вакцинации. Поэтому вирусологи думают, что всплеск может произойти с середины августа или в начале осени. Но о том, будет ли он тяжелее переносится пока точно сказать нельзя». – сообщила Татьяна Овсянникова.
Не так давно Сиб.фм рассказывал, что губернатор Новосибирской области не исключает нового введения ограничений, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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