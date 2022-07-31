Зеленский объявил эвакуацию подконтрольной ВСУ части ДНР

Фото: скриншот из видео в Telegram-канале

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, в котором призвал жителей подконтрольной ему Донецкой Народной Республики эвакуироваться.

Глава Украины Владимир Зеленский 30 июля объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР. Он пообещал поддержку гражданам, которые примут решение покинуть территорию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт офиса Зеленского.

"Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нам нужно только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.