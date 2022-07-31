Жители Раздольного выступили против мусорного полигона под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Раздольненского сельсовета потребовали не допустить строительства Правобережного мусорного полигона рядом с их домами.

В Новосибирской области жители Раздольненского сельсовета выступили против строительства Правобережного мусорного полигона. С плакатами "Нет мусорному полигону!", "Сибирь не свалка" они пришли на место будущего полигона 30 июля, об этом сообщает издание пишет atas.info.

Со слов местных жителей, они опасаются ухудшения экологической обстановки после появления рядом с их домами полигона. Многие специально приобретали жилье в этом районе, чтобы жить подальше от городских выхлопов.

На встрече присутствовал также депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов. Он отметил, что в радиусе 5 километров от будущего полигона находится около 13 тысяч дачных участков. При этом строительство свалки может нарушить интересы владельцев земель.

Депутат пообещал новосибирцам подготовить запросы в правительство РФ и надзорные органы.

Напомним, в июне депутаты Заксобрания обсудили устройство мусорных полигонов в регионе. За 3 года в области устроят два пункта по утилизации твердых коммунальных отходов со сроком эксплуатации 25 лет: Правобережный в селе Раздольное и Левобережный в селе Верх-Тула.