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Бывшего зампрокурора НСО Турбина отпустили из СИЗО

Фото Бывшего зампрокурора НСО Турбина отпустили из СИЗО
Фото Бывшего зампрокурора НСО Турбина отпустили из СИЗО

Фото Управления Судебного департамента: слева - Андрей Турбин, справа - Владимир Фалилеев

Адвокатам экс-заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина удалось обжаловать его арест: бывшего правоохранителя с ограничениями отпустили домой.

Апелляционную жалобу адвокаты подали после того, как 12 июля Андрею Турбину в очередной раз продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Правозащитники просили суд высшей инстанции изменить содержание в СИЗО на домашний арест. В качестве аргументов приводилось плохое здоровье фигуранта громкого уголовного дела.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы решение Дзержинского районного суда было изменено: Турбина отпустили домой, но с рядом ограничений.

"Он был освобожден из-под стражи, мера пресечения изменена на домашний арест до 14 октября 2022 года, – сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — Турбину запрещено общаться с фигурантами дела, покидать квартиру, пользоваться средствами связи (в том числе интернетом и телефоном), отправлять почтовую корреспонденцию".

Вернуться домой хотел и обвиняемый во взяточничестве бывший бос Турбина – экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Его адвокат также подал апелляционную жалобу.

"Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 01.08.2022 оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 12.07.2022 о продлении срока содержания под стражей до 14.10.2022 в отношении Фалилеева В.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения", – добавили в Судебном департаменте Новосибирской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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