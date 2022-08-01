ЦБ зафиксировал рост задолженности по льготным ипотечным кредитам в Новосибирской области

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Центробанк второй месяц подряд фиксирует рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам в СФО, тогда как в целом по России отмечается снижение этого показателя.

Просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам по договорам долевого строительства увеличилась с 215 до 219 миллионов рублей за прошедший год. По СФО регулятор фиксирует рост просроченной задолженности второй месяц подряд, тогда как в целом по РФ продолжается снижение этого показателя. Об этом сообщает независимый аналитик рынка недвижимости в Новосибирской области Сергей Николаев.

Он отмечает, что по данным ЦБ РФ, начиная с апреля 2020 года доля просроченной задолженности под залог ДДУ снизилась в регионе в 2,6 раза с 0,91 до 0,35% и находится на рекордно минимальном уровне. Процент просроченной ипотеки под залог готовых квартир выше 0,44%, снижение за 2 года составило 1,8 раза.

Просрочка долга под вторичное жильё осталась на том же уровне, а небольшой рост оплат по льготной ипотеке можно объяснить желанием людей во чтобы то ни стало получить ипотеку на новостройку по старым условиям, действующим до конца марта 2022 года.

На долю Новосибирской области и Красноярского края приходится 68,5% всех льготных просроченных кредитов в СФО, в то время как доля общей задолженности по этим двум регионам – 50,6%.