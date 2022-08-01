В Барабинске досрочно начнется строительство детской поликлиники

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По решению Правительства Новосибирской области начало работ по возведению детской поликлиники в Барабинске переносятся с 2023 на 2022 год.

На заседании под председательством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова региональное Правительство поддержало внесение изменений в областную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы». Строительство детской поликлиники в Барабинске начнется уже в этом году, а не в 2023, как было заявлено ранее. Программа реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Этот объект и для меня долгожданный, поэтому с удовольствием приеду на начало строительства», – сказал Андрей Травников. Губернатор подчеркнул, что это крайне важный объект для региона и поручил министерству финансов и налоговой политики, а также министерству здравоохранения Новосибирской области оперативно решить все вопросы финансирования строительства.