100 человек приняли участие в "Гонке героев" в Новосибирской области

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В городе Каргат Новосибирской области состоялась "Гонка героев на сибирском тракте". В масштабном мероприятии приняли участие около сотни спортсменов.

30 июля в 170 километрах от Новосибирска прошла "Гонка героев на сибирском тракте". Спортсмены из разных районов области соревновались на трассе, оборудованной недалеко от города Каргат в парке народных традиций "Хуторок". Он не впервые принимал подобное мероприятие, поэтому организаторы продумали все до мелочей. Для участников и зрителей были созданы весьма комфортные условия.

Пройти дистанцию, длинною порядка 7 километров, было очень непросто. Организаторы позаботились о том, чтобы участники проявили все свои лучшие качества: силу, выносливость, ловкость, умение ориентироваться на пересеченной местности. Уже на старте спортсменам предстояло забраться на высоту двухэтажного дома и пройти по канатам между деревьями. Дальше надо было вплавь форсировать реку, а потом выполнить еще ряд заданий, например, перенести носилки с 50-килограмовым манекеном. Все это требовало слаженной командной работы. Тем более, итоговый результат на финише рассчитывали по времени последнего участника коллектива. Особый антураж создавали автоматные очереди, гремевшие над трассой, и дымовые завесы.

Почетными гостями на Гонке героев стали депутат Госдумы Виктор Игнатов, глава Каргатского района Валерий Флек. Также на мероприятии присутствовали Олег Орел, глава Ордынского района НСО, Александр Гриб, глава Ленинского района Новосибирска, Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», Черепахин Андрей — вице-президент НП «Союз ветеранов Спорта», заслуженный мастер спорта, чемпион России, двукратный обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе.

«Радует, что проведение Гонки героев становится ежегодным традиционным мероприятием, объединяющим единомышленников — людей ведущих здоровый образ жизни и любящих спорт. Количество команд с каждым годом растет, испытания усложняются. Пусть это продолжается, чтобы еще больше людей могли приехать на такой масштабный и мощный праздник» — прокомментировал Виктор Игнатов.

Стоит отметить, что "Гонка героев" — это соревнование где главное не победа, а участие. Люди выходили на трассу, прежде всего, чтобы проверить свои силы и получить удовольствие. Результат же оставался на втором месте. Всего на соревнования заявились 25 команд, 24 из них дошли до финиша. В составе каждой дружины было по 4 человека, причем наравне с мужчинами соревновались и девушки.

В целом, на "Гонке героев" царила праздничная атмосфера. На финише зрители поддерживали все команды без исключения. Стоит отметить, что многие из тех, кто вышел на старт, всерьез увлекаются спортом. Как, например, Александр Бородин, выступавший в составе дружины "Ариона" из села Толмачево. Александр занимается на профессиональном уровне смешанными единоборствами и тренирует детей.

После прохождения дистанции он поделился своими впечатлениями с корреспондентом Сиб.фм:

"Гонка супер! Препятствия супер для первого раза. Условия отличные. Самое сложное сегодня, это были болота, ноги в грязи застревали. Побольше бы таких турниров, чтобы раза четыре в год проходили, каждый сезон. Можно со снегом что-то придумать. Для молодежи все это очень полезно, меньше пить-курить будут, больше бегать. Может кого-то это впечатлит, и он начнет заниматься спортом. Здесь разные спортсмены участвуют: и борцы, и бойцы, и просто атлеты".

Депутат Толмачевского сельсовета Вадим Фомичев тоже искренне любит спорт. И он также очень хотел выйти на старт в "Гонке героев", но помешала травма. Тем не менее, Вадим приехал в Каргат в качестве зрителя и болельщика. Он сообщил, что мероприятие проводится уже не первый год, и организаторы постоянно совершенствуют площадку.

"Здесь очень добрая спортивная обстановка, и надо большое спасибо сказать за это организаторам. Все очень интересно, здорово! Видно, что постоянно какая-то работа над ошибками проводится. Это направление, безусловно, надо развивать. Я, может быть, еще бы стрельбу добавил. Ну и плюс, хорошая идея организовать соревнования для детей. Можно что-то упростить, адаптировать. Это замечательно, когда работа с подрастающим поколением идет с ранних лет, когда они впитывают это все. Когда ведется военно-патриотическая работа и спортивная. Именно так и воспитывают будущих защитников родины", — рассказал Вадим Фомичев.

Первое место в "Гонке героев-2022" завоевала команда Новосибирского военного института войск национальной гвардии (факультет спецназа). Как и подобает настоящим защитникам отечества, офицеры продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и прошли дистанцию за 39 минут. Для сравнения у занявшей второе место дружины из Каргата на это ушло около 45 минут. Тем не менее, по окончании соревнований призы медали и памятные грамоты получили все участники. Ведь "Гонка героев на сибирском тракте" — это не столько состязание, сколько настоящий праздник спорта. И в следующем году организаторы вновь ждут гостей.