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общество

13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022

Фото 13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022
Фото 13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022

Freepik.com

В Государственную думу внесут законопроект о постоянной выплате 13-й пенсии в России.

Предполагается, что пожилые граждане будут получать ежегодные выплаты в декабре. По мнению авторов проекта, такие нововведения нужны для улучшения качества жизни пенсионеров.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявил один из представителей фракции «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

Фото 13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022 2

Также планируется в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. На данный момент такие выплаты положены лицам старше 80-ти лет.

«Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий», – объяснил Сергей Миронов.

Фото 13-я пенсия: российских пенсионеров обрадовали новой выплатой в декабре 2022 3

Такие инициативы поддержали и другие политические партии, а КПРФ и вовсе заявили, что ранее выдвигали похожие. Коммунисты отметили, что уровень пенсий необходимо повысить на 10%.

Отметим, что по предварительным оценкам, для реализации инициативы может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Ранее Сиб.фм писал о том, что пенсионеры в России смогут получать компенсацию за расходы на капремонт без документов. Напомним, что новосибирские пенсионеры начали получать повышенные пенсии. Средняя пенсия в России выросла до 19 300 рублей.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
пенсионеры
Госдума
выплаты
законопроект
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