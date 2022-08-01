Новосибирец Никита Кологривый сыграл полицейского в новом сериале «Нереалити» на ТНТ

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8 августа в 21.00 на ТНТ состоится премьера сериала Анны Пармас и Бориса Хлебникова «Нереалити» о звезде реалити-шоу Рите, которая после 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной город и начать новую жизнь.

Одну из ролей в проекте исполнил актер из Новосибирска Никита Кологривый. Он рассказал о сериале, своем творческом пути и поделился полезными лайфхаками по балансу в жизни.

Расскажите о своем герое в сериале «Нереалити»?

В этом сериале у меня небольшая роль, я играю полицейского, друга главного персонажа.

По сюжету, ваш герой предал близкого человека, но нашел в себе силы признать свою ошибку и попросить прощения. Как часто в реальной жизни людям удается найти в себе силы признавать свои ошибки, чтобы сохранить отношения с близкими людьми?

Всем здравомыслящим людям приходится в жизни с этим сталкиваться, потому что мы все совершаем ошибки, и все имеем совесть. Нам всем хочется, чтобы мы жили праведно и хорошо. Люди, у которых есть интеллект, умеют признавать свои ошибки.

Сейчас большую часть жизни мы проводим онлайн: реалити шоу, социальные сети. Как вы разграничиваете жизнь онлайн и офлайн? Поделитесь лайфхаком, как удержать баланс между жизнью офлайн и онлайн?

Есть потрясающий лайфхак, называется «работайте больше»! Если будете много работать, то времени на интернет просто не останется. А если вам делать нечего по жизни, то будете стараться все разделять. Я считаю, что вообще не нужно ничего разделять. Мы живем в эпоху социальных сетей, у нас есть такие люди, как Илон Маск. Телефон и интернет упрощают жизнь в разы, и не я вижу ничего плохого в том, что мы перебираемся в интернет.

Могли бы вы в реальной жизни пойти участником на реалити-шоу?

Конечно, хотел бы поучаствовать, мне это интересно! Но только тогда, когда у меня появится свободное время, когда я не буду работать над проектами, которые для меня действительно важны и находятся на данный момент в приоритете. Мне нужно сначала пройти этап становления, как артисту, а потом уже участвовать в реалити-шоу.

В «Нереалити» Николай Фоменко сыграл отца главной героини сериала, а удалось ли вам поработать с ним на площадке?

Николай Фоменко — компанейский, с чувством юмора, с иронией. Хороший артист и хороший мужчина, но на площадке мы мало с ним пересекались.

В сериале потрясающий актерский состав, например, в нем снималась моя хорошая знакомая Инга Оболдина. Мы с ней вместе снимались у Кирилла Плетнева, за роль в его фильме «Жги!» она получила лучшую женскую роль на «Кинотавре».

Как вы относитесь к тому, что порой быструю популярность и, соответственно, какую-то медийность получают не профессионалы с высшим образованием, а тик-токеры, блогеры — словом, не профи?

Потрясающе отношусь! Они доказывают, что талант побеждает протеже. В чем польза интернета? В том, что он неконтролируемый.

Талантливых ребят делают популярными и знаменитыми не СМИ, а сами люди. Зрители сами определяют, кто для них талант. Критик может сказать: «Это неталантливый актер», но если у него четыре миллиона подписчиков, то этот критик может со своими подписчиками пойти домой и написать статью.

Но если четыре миллиона определили, что человек дарит им улыбку, надежду и еще что-то, значит, он талантлив. И я пожелаю только удачи тем, у кого может получиться вырваться из тик-токеров в актеры.

У нас многие актеры с образованием ничего не могут в кино и ни на что не способны. Но в театральном они отучились, и после этого они могут только говорить: «Я учился в театральном». Большинство людей в нашей стране работают не по профессии и добиваются успехов. Человек, который талантлив и работает, обязательно обретет свое призвание и признание, будь он тик-токер или токарь.

Насколько трудно покорять столицу из регионов?

Трудно только в одном – морально, но мне повезло, я приехал в Москву с друзьями и понял, что это мой город. Это мое место, мне тут легко. Мне попадались прекрасные люди, которые меня воспитывали и давали разные знания. К тому, чтобы было легко, надо стремиться! Если ты с удовольствием просыпаешься и делаешь свое дело, значит, это твое. Тогда не нужно будет прилагать титанических усилий.

Что является определяющим фактором вашего участия в съемках сериалов или фильмов?

Сначала у меня не было возможности выбирать, поэтому были важны материальные блага. И сейчас есть вещи, которые могут не нравиться, но они единичны. Можно прийти на проект, в котором не нравится режиссер, но нравится оператор, может не нравиться сценарий, но команда может быть настолько крутой, что веришь в то, что вместе можно сделать хорошее из этого сценария. Я уважаю абсолютно всех людей, которые работают в кино. Это очень большой труд!

Не пропустите премьеру сериала «Нереалити» на ТНТ, 16+