Автобус № 34 врезался в учебный Renault Logan на улице Объединения в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

Автобус № 34 столкнулся с учебным Renault Logan в Калининском районе Новосибирска.

Утром 1 августа автобус № 34, ехавший по улице Объединения в сторону ул. Богдана Хмельницкого врезался сзади в Renault Logan. Водитель иномарки доставлена в медицинское учреждение. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Новосибирской области.

Автобус НЕФАЗ 5299-1032 врезался в учебный Renault Logan, принадлежащий ООО «Автошкола Автостатус». За рулем сидела ученица автошколы, 33-летняя женщина, без водительского удостоверения. На пассажирском сиденье был ее инструктор, 31-летний мужчина. Хэтчбэк готовился к развороту.

ДПС устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в середине июля 2022 года пассажирский автобус и Mitsubishi столкнулись под Новосибирском. Автобус двигался в сторону села Жеребцово, его столкновение с Mitsubishi произошло при повороте налево на заправочную станцию. Уточняется, что автомобиль совершал обгон по встречной полосе.

Также 15 июля в центре Новосибирска столкнулись такси и пассажирский автобус. Виновником ДТП стал водитель такси 1983 года рождения, который при повороте налево не уступил преимущество автобусу. В результате пострадали по меньшей мере три пассажира автобуса — мужчина и две женщины. Все они были доставлены в лечебное учреждение.